Дзанетти: «Испытывал чувство гордости за страну»

В декабре в Катаре завершился чемпионат мира по футболу, победу в котором одержала сборная Аргентины - Лионелю Месси и компании удалось то, что не смогли сделать предшественники, в том числе поколение Габриэля Батистуты и, конечно же, Хавьера Дзанетти. Бывший полузащитник «Интера» признался, что испытывал чувство гордости за страну.

- Я смотрел с большим интересом, я гордился нашей страной. В финале мы все, моя семья, взорвались от радости, хотя были очень непростые моменты. Аргентина ждала этот момент. Все, кто любит футбол, хотели, чтобы Месси выиграл титул, - цитирует слова Дзанетти fcinter1908.it.