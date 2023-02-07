Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Роналдиньо рассказал, как воспринял победу Месси на ЧМ-2022

07 Февраля 2023 • 07:21 Комментировать

Экс-футболист сборной Бразилии, каталонской «Барселоны» и «Милана» Роналдиньо поделился мнением о триумфе нападающего Лионеля Месси на чемпионате мира – 2022, прошедшем в Катаре.

«Очень рад успеху Лео на мундиале. Ему именно этого не хватало. После этой победы ему нужно продолжать радовать болельщиков своей игрой», - передает слова бразильца Sport.es.

В финале чемпионата мира сборная Аргентины победила национальную команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти). В решающем поединке Месси отметился дублем.

По итогам мундиаля Лионель был признан лучшим футболистом турнира. Он забил семь голов и сделал три результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Роналдиньо Лионель Месси Сборная Аргентины
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Февраля
07:21 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Роналдиньо рассказал, как воспринял победу Месси на ЧМ-2022
03 Февраля
13:16 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси рассказал, как отреагировал на героический сэйв Мартинеса в финале ЧМ-2022
10:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Коло-Муани вспомнил свой исторический промах в финале ЧМ-2022
06:26 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси рассказал о разговоре с Мбаппе после финала ЧМ-2022
03:25 · Чемпионат мира 2022 по футболу
В Мар дель Плата установили первую статую Месси 1 видео
01 Февраля
23:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси назвал самый сложный матч на ЧМ-2022
16:44 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кемпес: «Месси сбросил груз с плеч, выиграв чемпионат мира»
31 Января
18:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Новость о «безумном поведении» Роналду после победы Месси на чемпионате мира оказалось фейком 1
12:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси рассказал, что его заблокировали в соцсетях после победы на ЧМ-2022
30 Января
21:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сергеев рассказал об эмоциях от пропуска ЧМ-2022
19:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Месси вспомнил свой поцелуй кубка мира 4
19:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Месси выразил недовольство своим поведением после игры с Нидерландами
18:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси рассказал о самом сложном матче на ЧМ-2022
17:57 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси – о победе на ЧМ: «С того дня всё изменилось, была достигнута цель, о которой мы так мечтали»
28 Января
17:41 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Агуэро: Злой Месси способен забить десять голов за две минуты
Все новости
Рекомендуем