Роналдиньо рассказал, как воспринял победу Месси на ЧМ-2022

Экс-футболист сборной Бразилии, каталонской «Барселоны» и «Милана» Роналдиньо поделился мнением о триумфе нападающего Лионеля Месси на чемпионате мира – 2022, прошедшем в Катаре.

«Очень рад успеху Лео на мундиале. Ему именно этого не хватало. После этой победы ему нужно продолжать радовать болельщиков своей игрой», - передает слова бразильца Sport.es.

В финале чемпионата мира сборная Аргентины победила национальную команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти). В решающем поединке Месси отметился дублем.

По итогам мундиаля Лионель был признан лучшим футболистом турнира. Он забил семь голов и сделал три результативные передачи.