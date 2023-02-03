Месси рассказал, как отреагировал на героический сэйв Мартинеса в финале ЧМ-2022

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси высказался о героическом сэйве голкипера Эмилиано Мартинеса в финальном матче чемпионата мира – 2022. На последней минуте овертайма вратарь смог выиграть дуэль у форварда сборной Франции Рандаля Коло-Муани, вышедшего с ним один на один.

«Тот момент возник из ниоткуда. Все прошло внезапно и быстро. Я даже не успел о чем-то подумать в тот момент. После окончания встречи я посмотрел повтор и осознал всю серьезность произошедшего. Я больше переживал при просмотре видео, нежели во время игры», - приводит слова 35-летнего нападающего Ole.

Аргентина победила Францию (3:3, 4:2 – по пенальти) и стала чемпионом мира.

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