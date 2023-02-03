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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

В Мар дель Плата установили первую статую Месси видео

03 Февраля 2023 • 03:25 Комментировать

Вот уже полтора месяца прошли после триумфа аргентинской сборной на чемпионате мира в Катаре, но ажиотаж по-прежнему очень велик, аргентинцы продолжают жить произошедшим и увековечивать память о нем.

В аргентинском городе Мар дель Плата появилась первая статуя Лионеля Месси в Аргентине - ее изготовил местный умелец Виктор Колуччио, у которого ушли на  это, по его словам, три месяца. Вес статуи, изготовленной из фиброволокна, составляет около ста килограммов.

Она воспроизводит классическое празднование Месси с поднятым взглядом и пальцами к небесам, ну а также, конечно же, сам Кубок мира с тремя звездами, по количеству триумфов Аргентины. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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