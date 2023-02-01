Месси назвал самый сложный матч на ЧМ-2022

Главная звезда сборной Аргентины Лионель Месси назвал самый сложный поединок на чемпионате мира – 2022.

«Самым сложным поединком для нас было противостояние с Мексикой, ведь в этой встрече все стояло на кону. И именно в этом матче мы показали свой худший футбол. Аргентина была обязана побеждать, несмотря ни на что. Такое давление повлияло на игру команды», - передает слова 35-летнего нападающего Urbana Play.

Напомним, что Аргентина стала триумфатором чемпионата мира, состоявшегося в Катаре. В финальном поединке южноамериканцы победили сборную Франции (3:3, 4:2 – по пенальти).