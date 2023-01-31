Месси рассказал, что его заблокировали в соцсетях после победы на ЧМ-2022

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что после победы на чемпионате мира – 2022 его аккаунт в социальных сетях был заблокирован.

«Я получил больше миллиона поздравительных сообщений, и меня заблокировали. Было много сообщений, которые я даже не успевал прочитать. Мне очень приятно получать признание от других людей. Я не люблю комментировал или отвечать, максимум использую лайки», - передает слова 35-летнего футболиста газета Marca.

В финале чемпионата мира – 2022 сборная Аргентины победила Францию (3:3, 4:2 по пенальти). Месси был признан лучшим футболистом турнира, отметившись семью голами и тремя ассистами.