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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Месси рассказал, что его заблокировали в соцсетях после победы на ЧМ-2022

31 Января 2023 • 12:01 Комментировать

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что после победы на чемпионате мира – 2022 его аккаунт в социальных сетях был заблокирован.

«Я получил больше миллиона поздравительных сообщений, и меня заблокировали. Было много сообщений, которые я даже не успевал прочитать. Мне очень приятно получать признание от других людей. Я не люблю комментировал или отвечать, максимум использую лайки», - передает слова 35-летнего футболиста газета Marca.

В финале чемпионата мира – 2022 сборная Аргентины победила Францию (3:3, 4:2 по пенальти). Месси был признан лучшим футболистом турнира, отметившись семью голами и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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