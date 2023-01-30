​Месси вспомнил свой поцелуй кубка мира

После получения приза лучшему футболисту чемпионата мира - 2022 форвард сборной Аргентины Лионель Месси подошёл на сцене к кубку мира и поцеловал его. Произошло это ещё до того, как трофей был вручен команде. Звёздный аргентинский футболист вспомнил тот эпизод.

«Я не мог не сделать то, что сделал. Кубок звал меня, говорил: «Подойти, возьми меня, теперь ты можешь прикоснуться ко мне». Я видео его, сияющего на прекрасном стадионе, и я не думал», - рассказал Месси UrbanaPlay.

Напомним, что в финале чемпионата мира сборная Аргентины обыграла Францию в серии послематчевых пенальти после ничьей 3:3.