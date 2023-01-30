​Месси выразил недовольство своим поведением после игры с Нидерландами

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своём поведении после матча против Нидерландов на чемпионате мира.

Напомним, что после финального свистка Лионель Месси назвал Ваута Вегхорста «придурком» и призвал отойти от него. Также капитан «альбиселесте» критиковал Луи ван Галя за стиль игры с забросами на высоких игроков.

«Я знал, что их игроки говорили перед матчем. Я знал, что говорил ван Галь. Даже некоторые партнёры говорили мне: «Ты слышал, что он сказал?» Мне не понравилось то, как я вёл себя, когда сказал «Иди отсюда» и всё такое. Но в таких моментах ты ощущаешь много эмоций, сильное напряжение, и всё происходит очень быстро. Случилось то, что случилось. Мне не понравилось моё поведение, то такое бывает», - сказал Месси TyC Sports.