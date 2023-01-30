Месси рассказал о самом сложном матче на ЧМ-2022

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси признался, что по его мнению матч второго тура группового этапа ЧМ-2022 против Мексики, который аргентинская команда выиграла со счётом 2:0, стал самым сложным на турнире.

«Самым сложным моментом стало поражение от Саудовской Аравии, но самой тяжёлой игрой, пожалуй, был матч против Мексики. Я думаю, что в этом поединке мы играли хуже всего на турнире, ведь у нас была необходимость побеждать несмотря ни на что, а это заставляет тебя играть по-другому. Но я был уверен, что мы победим, что у нас всё получится», — приводит речь Месси TyC Sports.