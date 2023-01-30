Месси – о победе на ЧМ: «С того дня всё изменилось, была достигнута цель, о которой мы так мечтали»

Нападающий сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси вспомнил свои эмоции после победы на ЧМ-2022 в Катаре.

«С того дня всё изменилось. Для меня и для всех вокруг это было крайне впечатляющее событие. Была достигнута цель, о которой мы так мечтали, чего я так сильно хотел на протяжении всей своей карьеры.

Разделить этот момент с другими людьми, со своими чувствами, эмоциями моих друзей, моей семьи, всей Аргентины, – это было гораздо лучше, чем я себе представлял. Мои фантазии не были столь красочными. В реальности всё было гораздо лучше», – цитирует речь Месси TyC Sports.

Напомним, что в финальном поединке аргентинская команда одержала победу над Францией (3:3, 4:2 по пенальти).