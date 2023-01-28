Агуэро: Злой Месси способен забить десять голов за две минуты

Бывший игрок сборной Аргентины Серхио Агуэро заявил, что аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси не нужно злить.

Агуэро сказал ESPN, что никогда не стоит злить Месси, те защитники, которые играют против него, всегда стараются его не раздражать, это можно прочувствовать на тренировках, где он может забить в таком состоянии десять голов за две минуты.

Экс-игрок заявил, что после поражения в первом матче чемпионата мира – 2022 от Саудовской Аравии Месси был зол на себя, он злился и продолжал двигаться, именно это позволило сборной Аргентине выиграть трофей.

Напомним, 35-летний Месси на ЧМ в Катаре забил семь мячей и сделал три ассиста в семи матчах. Отметим, что нападающий был признан лучшим игроком турнира.