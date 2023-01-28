Ди Мария: Весь мир хотел, чтобы Месси стал чемпионом мира

Нападающий «Ювентуса» и сборной Аргентины Анхель ди Мария вспомнил финальный матч чемпионата мира – 2022 против Франции.

Ди Мария в интервью Ole заявил, что на финальной игре ЧМ болельщиков Аргентины было больше на целый мир, чем поклонников французской команды, все это благодаря Лионелю Месси. С первого и до последнего момента весь мир хотел, чтобы Месси стал чемпионом мира, добавил аргентинец.

Напомним, в финале мундиаля Аргентина обыграла Францию в серии послематчевых пенальти (3:3, 4:2 по пен).

На турнире в Катаре ди Мария сыграл в четырех матчах, в которых отметился одним забитым мячом и записал в свой актив две результативные передачи.