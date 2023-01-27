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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Тальяфико вступился за голкипера аргентинской сборной и его странный жест с Кубком мира

27 Января 2023 • 23:42 Комментировать

Чемпионат мира в Катаре запомнился многими яркими моментами, но также и неоднозначными моментами, среди которых странное празднование голкипера победившей аргентинской сборной, который жестами показал примерно то же, что сказал двадцать лет тому назад Вадим Евсеев после небезызвестного матча с Уэльсом. За соотечественника вступился Николас Тальяфико.

- Я думаю, что когда ты становишься чемпионом мира, эмоции просто перехлестывают через край. И эта абсолютная эйфория может привести к непредсказуемому взрыву эмоций. Некоторые чувства могут вызвать странное поведение. Все, кто знает Мартинеса, говорят, что он отличный человек, но иногда чуть сумасшедший, - цитирует слова футболиста итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Эмилиано Мартинес Николас Тальяфико
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