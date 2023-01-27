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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Защитник «Торпедо»: «Наша команда на ЧМ-2022 могла бы выйти из группы»

27 Января 2023 • 18:00 Комментировать (1)

Оборонец московского «Торпедо» Илья Кутепов поделился своим мнением о том, как могла бы, гипотетически, выступить сборная России в Катаре, на прошедшем в ноябре-декабре прошлого года чемпионате мира. Он выразил мнение, что российская сборная могла бы выйти из группы, также, как это было в ходе чемпионата мира 2018 года. Тогда наша команда дошла до четвертьфинала турнира, где была бита по пенальти хорватами.

- Прибавила ли Саудовская Аравия после ЧМ-2018? Это просто мы не поехали. Так бы мы их обыграли в Катаре. Наша сборная могла бы претендовать на выход из группы, - цитирует слова «РИА Новости». 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Илья Кутепов
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Комментарии (1)
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Bettega
27 Января 2023 в 18:15
и как бы она вышла из группы,если б стыки не прошла???? (а она б не прошла!!!!)
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