Защитник «Торпедо»: «Наша команда на ЧМ-2022 могла бы выйти из группы»

Оборонец московского «Торпедо» Илья Кутепов поделился своим мнением о том, как могла бы, гипотетически, выступить сборная России в Катаре, на прошедшем в ноябре-декабре прошлого года чемпионате мира. Он выразил мнение, что российская сборная могла бы выйти из группы, также, как это было в ходе чемпионата мира 2018 года. Тогда наша команда дошла до четвертьфинала турнира, где была бита по пенальти хорватами.

- Прибавила ли Саудовская Аравия после ЧМ-2018? Это просто мы не поехали. Так бы мы их обыграли в Катаре. Наша сборная могла бы претендовать на выход из группы, - цитирует слова «РИА Новости».