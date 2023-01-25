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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Ибрагимович: «Был уверен, что Месси станет чемпионом мира»

25 Января 2023 • 13:41 Комментировать

Центрфорвард «Милана» Златан Ибрагимович высказался насчет триумфа сборной Аргентины на чемпионате мира – 2022.

«Я знал, что Аргентина выиграет чемпионат мира. Если вы хотите, чтобы мундиаль в Катаре запомнился навсегда, кто должен был его выиграть? Конечно, Месси. Лионель считается лучшим футболистом в истории. И я был уверен, что он одержит победу», - передает слова шведского футболиста RMC Sport.

Напомним, что в финале чемпионата мира сборная Аргентины победила Францию (3:3, 4:2 по пенальти). Месси был признан лучшим футболистом турнира, отметившись семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Златан Ибрагимович
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