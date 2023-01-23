Карпин: «Месси — величайший игрок»

Наставник российской национальной команды Валерий Карпин высказался о недавнем финале катарского чемпионата мира.

«Если говорить о драматургии — наверное, это лучший матч в истории футбола. Мои симпатии были на стороне Месси. Он — величайший игрок», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Напомним, что в решающем матче недавнего мундиаля встречались сборные Аргентины и Франции. Основное время встречи завершилось со счётом 3:3 с двумя камбеками европейцев и хет-триком Килиана Мбаппе. В серии пенальти «альбиселесте» оказались сильнее, взяв третье в истории золото мировых первенств. Лионель Месси с семью голами стал вторым бомбардиром турнира, взяв награду лучшего футболиста ЧМ-2022.