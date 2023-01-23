Кафанов: «Мне нравится, как действует Эмилиано Мартинес»

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос о поведении голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса.

«Давайте для начала скажем, что сейв Мартинеса на 123-ой минуте — ключевой момент чемпионата мира. Если бы он не спас, французы стали бы чемпионами мира. В этом смысле мне не может не нравиться, как действует аргентинец», — заявил Кафанов «РБ Спорту».

Специалист отметил, что Мартинес грамотно действует при пенальти, он умеет психологически надавить на соперника и сбить его с толку. При этом тренер считает, что в таких эпизодах никогда нельзя опускаться до оскорблений, как это сделали нидерландцы в матче с Аргентиной.

Напомним, 30-летний Мартинес провел семь матчей на чемпионате мира – 2022 в Катаре и три раза оставил свои ворота в неприкосновенности. Помимо этого, он неоднократно выручал сборную Аргентины, отражая пенальти. Отметим, что именно Мартинес был признан лучшим вратарем турнира.