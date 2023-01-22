Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Дуглас Сантос: «После победы на ЧМ-2022 Месси окончательно утвердился в звании лучшего игрока планеты»

22 Января 2023 • 16:19 Комментировать

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос признался, что не был расстроен успехом сборной Аргентины на ЧМ-2022. Бразилец отметил, что с помощью победы аргентинской команды Лионель Месси утвердил свой статус лучшего игрока мира.

«Точно нет никакого расстройства от того, что Аргентина победила. Скажу больше: я счастлив, что Месси стал чемпионом мира, потому что у него ещё не было этого титула. Думаю, Месси окончательно утвердился в звании лучшего игрока планеты. И совершенно справедливо то, что он привёл Аргентину к этой победе», — сказал Дуглас в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что в финальном поединке аргентинцы обыграли команду Франции — 3:3 (4:2 по пенальти).

Бразильцы, в свою очередь, потерпели поражение от Хорватии еще на стадии 1/4 финала — 1:1 (2:4 по пенальти), завершив своё выступление на турнире.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Бразилии Сборная Аргентины Сборная Франции Сборная Хорватии Дуглас Сантос
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Января
16:19 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дуглас Сантос: «После победы на ЧМ-2022 Месси окончательно утвердился в звании лучшего игрока планеты»
16:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сантос: «Я поддерживал Бразилию, но отдельно болел и за Ловрена»
09:32 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бабурин: «Сейв Эмилиано Мартинеса в финале ЧМ-2022 стал одним из самых великих в истории турнира»
21 Января
06:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Известно, что сказал Месси перед решающим пенальти в финале ЧМ-2022 2
19 Января
21:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Канчельскис назвал трёх лучших футболистов 2022 года
18:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кузнецов считает Месси лучшим игроком 2022 года
17:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Радченко: «Отдал бы Мбаппе лучшего игрока года»
16:52 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Лещук: «Возможно, на чемпионате мира Россия выступила бы хорошо»
16:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Лещук — о чемпионате мира: «У Аргентины вся команда ревела, не по-мужски как-то»
12:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Экс-вратарь сборной Аргентины — о Месси: «Для меня Мбаппе — лучший игрок мира»
10:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Гатти назвал самого важного игрока сборной Аргентины на ЧМ-2022 - это не Месси
08:44 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Акинфеев: «Хотелось, чтобы Месси стал чемпионом мира»
08:28 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Акинфеев признал Месси величайшим футболистом в истории
07:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Арбитр Щетинин рассказал, сколько пива выпивали судьи во время ЧМ-2022
18 Января
23:57 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Паредес рассказал, о чём договорились игроки сборной Аргентины после поражения от Саудовской Аравии
Все новости
Рекомендуем