Дуглас Сантос: «После победы на ЧМ-2022 Месси окончательно утвердился в звании лучшего игрока планеты»

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос признался, что не был расстроен успехом сборной Аргентины на ЧМ-2022. Бразилец отметил, что с помощью победы аргентинской команды Лионель Месси утвердил свой статус лучшего игрока мира.

«Точно нет никакого расстройства от того, что Аргентина победила. Скажу больше: я счастлив, что Месси стал чемпионом мира, потому что у него ещё не было этого титула. Думаю, Месси окончательно утвердился в звании лучшего игрока планеты. И совершенно справедливо то, что он привёл Аргентину к этой победе», — сказал Дуглас в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что в финальном поединке аргентинцы обыграли команду Франции — 3:3 (4:2 по пенальти).

Бразильцы, в свою очередь, потерпели поражение от Хорватии еще на стадии 1/4 финала — 1:1 (2:4 по пенальти), завершив своё выступление на турнире.