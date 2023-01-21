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Пономарёв: «Всё законно, ФИФА должна выплатить деньги ЦСКА за Влашича» эксклюзив

21 Января 2023 • 01:08 Комментировать (1)

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что ЦСКА просит у ФИФА выплату за выступление экс-игрока клуба Николы Влашича на чемпионате мира.

«ФИФА может заплатить, это возможно. Это же подсудное дело. Если она откажется это делать, ЦСКА может подавать апелляцию и подавать в суд. Так что все законно, ФИФА должна выплатить деньги «армейцам». Я думаю, что будет все нормально. ФИФА пойдет на то, чтобы заплатить ЦСКА. Что же она уже совсем коррумпированная такая организация? Все должны выплатить, Влашич долго играл в Москве», - сказал Пономарёв.

Напомним, что из игравших в РПЛ на момент проведения чемпионата мира, на мундиале выступили только хорват из «Зенита» Деян Ловрен и динамовский камерунец Муми Нгамалё.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА ЦСКА Москва Никола Влашич Владимир Пономарёв
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Комментарии (1)
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densmirrrnov
21 Января 2023 в 02:57
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