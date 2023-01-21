Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что ЦСКА просит у ФИФА выплату за выступление экс-игрока клуба Николы Влашича на чемпионате мира.

«ФИФА может заплатить, это возможно. Это же подсудное дело. Если она откажется это делать, ЦСКА может подавать апелляцию и подавать в суд. Так что все законно, ФИФА должна выплатить деньги «армейцам». Я думаю, что будет все нормально. ФИФА пойдет на то, чтобы заплатить ЦСКА. Что же она уже совсем коррумпированная такая организация? Все должны выплатить, Влашич долго играл в Москве», - сказал Пономарёв.

Напомним, что из игравших в РПЛ на момент проведения чемпионата мира, на мундиале выступили только хорват из «Зенита» Деян Ловрен и динамовский камерунец Муми Нгамалё.