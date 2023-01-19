Гатти назвал самого важного игрока сборной Аргентины на ЧМ-2022 - это не Месси

Бывший голкипер сборной Аргентины Уго Гатти высказался о триумфе национальной команды на чемпионате мира – 2022.

«Я считаю, что Эмилиано Мартинес был важнее на этом турнире, чем Месси. Вратарь спасал в важных моментах, побеждал в сериях пенальти. Именно Эмилиано решил исход турнира.

Анхель ди Мария был самым важным звеном коллектива в нападении. Он делал больше всех и играл ради Месси. Как по мне, роль Лео не была основной», - передает слова Гатти El Chiringuito.

Аргентина стала чемпионом мира, победив в финале Францию (3:3, 4:2 по пенальти). Месси стал лучшим футболистом турнира, отметившись семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.