Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Гатти назвал самого важного игрока сборной Аргентины на ЧМ-2022 - это не Месси

19 Января 2023 • 10:09 Комментировать

Бывший голкипер сборной Аргентины Уго Гатти высказался о триумфе национальной команды на чемпионате мира – 2022.

«Я считаю, что Эмилиано Мартинес был важнее на этом турнире, чем Месси. Вратарь спасал в важных моментах, побеждал в сериях пенальти. Именно Эмилиано решил исход турнира.

Анхель ди Мария был самым важным звеном коллектива в нападении. Он делал больше всех и играл ради Месси. Как по мне, роль Лео не была основной», - передает слова Гатти El Chiringuito.

Аргентина стала чемпионом мира, победив в финале Францию (3:3, 4:2 по пенальти). Месси стал лучшим футболистом турнира, отметившись семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Эмилиано Мартинес Уго Гатти
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Января
10:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Гатти назвал самого важного игрока сборной Аргентины на ЧМ-2022 - это не Месси
08:44 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Акинфеев: «Хотелось, чтобы Месси стал чемпионом мира»
08:28 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Акинфеев признал Месси величайшим футболистом в истории
07:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Арбитр Щетинин рассказал, сколько пива выпивали судьи во время ЧМ-2022
18 Января
23:57 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Паредес рассказал, о чём договорились игроки сборной Аргентины после поражения от Саудовской Аравии
22:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Руслан Нигматуллин — о лучшем игроке года: «Выбор неоднозначен»
22:15 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ещенко считает Месси лучшим игроком 2022 года
21:31 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кузяев заявил, что почти не следил за ЧМ в Катаре
20:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сёмин без раздумий назвал лучшего футболиста 2022 года
18:19 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси: «Прошёл целый месяц, а я всё ещё не могу поверить, что мы чемпионы мира» 3
15:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ромеро: «Месси — величайший игрок в истории» 2
13:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Арбитр Щетинин: «Бразильцы — несносные, эмоционально расшатанные дети»
13:06 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Игрок сборной Аргентины объяснил, почему накричал на Мбаппе после гола Месси
17 Января
15:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Одоевский — о поведении Мартинеса: «Я считаю, что ты должен кайфовать, не вредя никому»
12:02 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси или Марадона: тренер сборной Аргентины выбрал лучшего
Все новости
Рекомендуем