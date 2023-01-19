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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Акинфеев признал Месси величайшим футболистом в истории

19 Января 2023 • 08:28 Комментировать

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился своим мнением о нападающем сборной Аргентины и французского клуба «ПСЖ» Лионеле Месси, признав его лучшим футболистом в истории.

«Теперь Месси величайший футболист в истории? Я думаю, он всегда им и был. Не мне судить, но на протяжении всего времени, что он выступает на высочайшем уровне, Месси делал результат в невероятном стиле и в «Барселоне», и в «ПСЖ». Сейчас он показывает и доказывает, что является легендарным футболистом», — цитирует Акинфеева «Спорт-Экспресс».

Напоминаем, что в финальном поединке мундиаля в Катаре аргентинцы переиграли Францию — 3:3 (4:2 по пенальти), а Месси оформил дубль и реализовал свою попытку в послематчевой серии пенальти.

Всего в 7 играх Лионель забил 7 голов, став вторым бомбардиром и лучшим игроком турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Игорь Акинфеев ПСЖ Сборная Франции
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