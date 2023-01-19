Арбитр Щетинин рассказал, сколько пива выпивали судьи во время ЧМ-2022

Австралийский рефери Антон Щетинин высказался о работе на прошедшем в Катаре чемпионате мира – 2022 по футболу. В частности, судья рассказал об употреблении судьями алкогольных напитков.

«Сколько судья может выпить после матча? Зависит от человека - главное, чтобы сам мог дойти до номера. В среднем пять бокалов пива могли выпить. Если с утра после бара готов пробежать тренировку - флаг в руки», - приводит слова арбитра издание Sport24.

Напомним, что триумфатором чемпионата мира стала сборная Аргентины, победившая в финале национальную команду Франции. В игровое время команды разошлись миром – 3:3, а в серии пенальти южноамериканцы были точнее – 4:2.