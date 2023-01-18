Руслан Нигматуллин — о лучшем игроке года: «Выбор неоднозначен»

Бывший голкипер российской национальной команды Руслан Нигматуллин высказался о выборе лучшего игрока прошедшего календарного года.

«Выбор неоднозначен: в Лиге чемпионов блистал Бензема, Месси сотворил сказку на ЧМ в Катаре, но по ходу всего сезона отлично себя проявлял Холанн. Больше всего из всех импонирует мне именно этот парень», — заявил участник ЧМ-2002 в интервью «Чемпионату».

По его мнению, ФИФА будет тяжело сделать итоговый выбор, отметив, что по свежим впечатлениям больше всех претендует на награду Лионель Месси. Однако Нигматуллин отказался называть великого аргентинца однозначным фаворитом.

Напомним, что лучший игрок года по версии ФИФА будет назван 27 февраля. На награду претендуют Карим Бензема, Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанн, Хулиан Альварес, Мохамед Салах, Кевин де Брёйне, Роберт Левандовски, Неймар, Лука Модрич, Садио Мане, Винисиус Жуниор, Ашраф Хакими и Джуд Беллингем.