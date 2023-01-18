Месси: «Прошёл целый месяц, а я всё ещё не могу поверить, что мы чемпионы мира»

Нападающий сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси спустя месяц высказался о победе на чемпионате мира – 2022, который проходил в Катаре.

«Прошел целый месяц, а я все еще не могу поверить, что мы чемпионы мира. То, что мы пережили, когда наконец смогли поднять над головой заветный трофей, это настоящее безумие», — написал Месси в социальной сети.

Аргентинец рассказал, что этот месяц был великолепным, но он уже скучает по своим партнерам и ежедневной работе в сборной. Футболист признался, что ему очень приятно видеть радость своей семьи и поддержку со стороны всех людей.

Стоит отметить, что пока неизвестно, продолжит ли Месси карьеру за сборную Аргентины.