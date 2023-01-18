Арбитр Щетинин: «Бразильцы — несносные, эмоционально расшатанные дети»

Австралийский арбитр российского происхождения Антон Щетинин рассказал, почему не хотел обслуживать матчи сборной Бразилии на чемпионате мира в Катаре.

По словам Щетинина, южноамериканскую команду тяжело судить из-за менталитета бразильских футболистов.

«Это просто несносные, эмоционально расшатанные дети. Как стая волков, каждый раз бьются друг за друга перед арбитром», — цитирует Щетинина Sport24.

Напомним, на прошедшем мундиале сборная Бразилии дошла до четвертьфинальной стадии, где уступила команде Хорватии (1:1, 2:4 — пен). Победителем турнира стала Аргентина, одолевшая в финале Францию (3:3, 4:2 — пен).