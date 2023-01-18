Игрок сборной Аргентины объяснил, почему накричал на Мбаппе после гола Месси

Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро высказался о своем праздновании гола Лионеля Месси в финале чемпионата мира – 2022 против национальной команды Франции. После забитого мяча южноамериканец накричал на звезду «трёхцветных» Килиана Мбаппе.

«Я кричал ему прямо в лицо, поскольку до этого с Мбаппе общался Фернандес, но Килиан плохо с ним говорил. Затем я решил отпраздновать гол Месси таким образом.

Я пересматриваю этот финал каждый день. Всегда хотел сыграть с Францией и победить, ведь они являлись чемпионами мира», - поведал Кристиан в эфире DSports Radio.

В финале Аргентина победила Францию в серии пенальти – 4:2. Игровое время завершилось ничью со счетом 3:3.