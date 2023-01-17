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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Одоевский — о поведении Мартинеса: «Я считаю, что ты должен кайфовать, не вредя никому»

17 Января 2023 • 15:38 Комментировать
Саутгемптон
...
Астон Вилла
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21.01 18:00

Вратарь «Зенита» Даниил Одоевский поделился мнением о поведении голкипера «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса на чемпионате мира в Катаре.

По мнению 19-летнего игрока, Мартинес имел полное право праздновать победу так, как он хочет, поскольку карьера футболиста очень коротка.

«Ему 30 лет, сколько ещё осталось играть? Если ты будешь реагировать на любую критику. Я считаю, что ты должен вообще кайфовать, делать то, что хочешь, при этом не вредя никому», — заявил Одоевский в видео на YouTube-канале «Зенита».

Напомним, что Аргентина выиграла мундиаль впервые с 1986 года, а сам Мартинес был признан лучшим вратарём турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная Аргентины Эмилиано Мартинес Астон Вилла Даниил Одоевский
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