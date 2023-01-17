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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Раскрыты слова Месси за пару секунд до победы Аргентины на ЧМ-2022

17 Января 2023 • 15:06 Комментировать (2)

Сборная Аргентины выиграла последний чемпионат мира, который проходил в ноябре-декабре в Катаре. В финальном поединке «альбиселесте» обыграли Францию в серии послематчевых пенальти. Решающий удар нанёс игрок аргентинской сборной Гонсало Монтиэль.

Как сообщает портал Goal, перед последним ударом своего партнёра капитан сборной Аргентины Лионель Месси посмотрел в небо и произнёс фразу: «Это может случиться сегодня, бабушка». Слова звёздного футболиста были расшифрованы по губам.

Отметим, что бабушка Лионеля Месси, Селия Оливера Куччиттини, сыграла важную роль в его жизни. В семье лишь она хотела, чтобы Месси стал футболистом. Именно бабушка водила юного Лео на тренировки. Женщина умерла в 1998 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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Комментарии (2)
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Alex1972
17 Января 2023 в 15:43
Не зря водила...
Volond
17 Января 2023 в 15:35
Это очень мило
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