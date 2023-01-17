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Месси или Марадона: тренер сборной Аргентины выбрал лучшего

17 Января 2023 • 12:02 Комментировать

Главный тренер национальной сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о лидере команды – нападающем Лионеле Месси.

«Я ни разу не слышал, чтобы кто-то из тренеров жаловался на Месси. С ним очень легко работать. В плане техники там вообще нечего исправлять. Могу вас заверить, что в плане прессинга и возвращения мяча Лео – номер один. Когда он чувствует запах крови, то отбирает мяч лучше всех.

Месси для меня – лучший в истории. Диего Марадона был прекрасен, но у Лионеля есть что-то особенное», - передает слова тренера Tyc Sports.

На ЧМ-2022 Аргентина стала победителем, одолев в финале Францию (3:3, 4:2 по пенальти). Месси забил семь голов и отдал три ассиста, став лучшим игроком мундиаля.

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Лионель Месси Сборная Аргентины Лионель Скалони
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