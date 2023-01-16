Член тренерского штаба «Химки» Ринат Билялетдинов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал о приоритетах в футболе в СССР.

«Я воспитан в то время, когда чемпионат СССР был главнейшим для пацана. Я чемпионатом страны увлекался гораздо больше, чем чемпионатом мира или чем-то ещё. Да, интерес в том, что меньше показывали, но всё равно пройдёт чемпионат мира по футболу, и ты всё равно переключался на собственный чемпионат. Может быть, жизнь заставит вернуться к этому», — сказал Билялетдинов.

На прошедшем чемпионате мира - 2022 в Катаре победителем мундиаля стала сборная Аргентины. В финале команда Лионеля Скалони победила Францию, основное время матча завершилось со счётом 3:3, а в серии пенальти удача сопутствовала аргентинцам (4:2).