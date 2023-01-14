Пижамы «а ля Месси» сметены с виртуальных полок онлайн-магазинов

Популярность Лионеля Месси в мире после победы в катарском Мундиале зашкаливает, можно сказать, что мы являемся свидетелями настоящего культа игрока, когда все то, к чему он прикасается, становится сакральным. Так, неоднозначную реакцию вызвала пижама, в которой Лео сфотографировался в день католического Рождества рядом со своей супругой. В то время как нашлись и критики странноватого зеленого наряда, поклонники аргентинского супернападающего ответили по-своему, скупив в онлайн-магазинах все подобные пижамы марки Gucci, а цена их составляет - ни много нимало - 900 евро, уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress.