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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Рэперу Эминему предлагали 8 миллионов долларов за выступление в Катаре - но он отказался

14 Января 2023 • 05:07 Комментировать

Не секрет. что то, что называет себя «цивилизованным миром», сделало все возможное для того, чтобы оградиться от чемпионата мира в Катаре и дискредитировать его - разве что не приказали своим футболистам не отправляться туда. С другой стороны, катарцы сделали все, чтобы посрамить такой подход - но получилось у них далеко не все.

Как сообщил известный рэпер 50 Cent, ему предлагали один миллион долларов за выступление на открытии чемпионата в Катаре, а другому рэперу, Эминему - все восемь миллионов! Однако оба отказались.

- У них был бюджет в 9 миллионов долларов. Я мог бы взять себе миллион, а остальные восемь могли уйти Эминему. Я разговаривал с его окружением, но они отказались принять участие в открытии чемпионата мира, - заявил Кертис Джеймс Джексон третий, известный как 50 Cent.

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Евро-Футбол.Ру,
Чм-2022 Эминем
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