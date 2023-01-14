Месси подарили стильный чайник для заварки мате, созданный по мотивам чемпионских титулов Аргентины

Победа в чемпионате мира в Катаре стала для Лионеля Месси незабываемым воспоминанием - на всю жизнь. А подарки от близких людей призваны продлить эти воспоминания. Ну а мы, благодаря социальным сетям, можем узнавать о некоторых интересных деталях из жизни кумиров.

Так, фанаты Лионеля внимательно изучили новый стильный чайник для заварки мате, фотографию которого выложил сам Лионель. На нем по кругу написаны имена всех троих сыновей Лионеля - Тьяго, Матео и Чиро, а на «мешалке» для заварки выгравирован Кубок мира, а также три звезды - в честь трех побед сборной Аргентины в Кубке Мира.