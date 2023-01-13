​Роналду вспомнил свой хет-трик в России

На чемпионате мира в 2018 году, который проходил в России, звёздный Криштиану Роналду забил три гола в матче против Испании. 37-летний футболист поделился воспоминаниями о том поединке.

«Это был невероятный, запоминающийся момент для меня, как и для сборной Португалии в целом.

Был ли тот хет-трик лучшим в моей карьере? Забить три гола в одном матче – это всегда нечто особенное. Если честно, трудно выбрать какой-то один из хет-триков», - высказался Роналду в интервью LiveScore.

Добавим, что на чемпионате мира в России сборная Португалии вылетела в 1/8 финала, проиграв Уругваю со счётом 1:2.