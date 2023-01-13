Телевизионщиков обязывали показывать Инфантино на чемпионате мира

Наверное, многие задавались вопросом, почему в трансляциях матчей чемпионата мира регулярно попадал находящийся на трибуне президент ФИФА Джанни Инфантино. Согласно данным The Times, телевизионщиков обязывали показывать Инфантино в трансляции как минимум один раз за матч. Такие инструкции были даны компании HBS, отвечавшей за трансляции.

В инструкциях также было прописано, что Джанни Инфантино нельзя показывать в кадре, если он держит в руках мобильный телефон. Если же президент ФИФА сидел рядом с шейхом, то телевизионщикам нельзя было брать в кадр их ноги ниже колена.

Чемпионат мира завершился 18 декабря. Турнир выиграла сборная Аргентины.