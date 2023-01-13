Шунин назвал самое запоминающееся футбольное событие 2022 года

Страж ворот столичного «Динамо» Антон Шунин в беседе с журналистом назвал самое запоминающееся футбольное событие прошлого года.

«Чемпионат мира! Турнир получился очень интересным, особенно финал. Я переживал за Месси. Он в очередной раз доказал свой уровень и статус, завоевал все трофеи, которые только можно!» - приводит слова российского голкипера издание «Спорт-экспресс».

Чемпионат мира прошел в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. В финальном матче Аргентина отпраздновала победу над Францией (3:3, 4:2 по пенальти). Месси был признан лучшим футболистом турнира, отметившись семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.