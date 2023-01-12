​Макаллистер: «Месси перед каждым матчем старается снять с нас давление»

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Макаллистер ответил на вопрос, произносил ли Лионель Месси ободряющую речь перед финалом чемпионата мира.

«Да. Он говорит перед каждым матчем. Он говорит то, что чувствует, но старается снять с нас давление. Он очень важен для сборной Аргентины – и на поле, и за его пределами», - сказал Макаллистер BBC.

«Конечно, мы хотели выиграть кубок мира для Месси. Мы знали, что это важный и единственный трофей, которого ему не хватает», - добавил футболист.

Напомним, что в декабре сборная Аргентины в финале чемпионата мира обыграла Францию в серии послематчевых пенальти.