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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Киммих рассказал, как воспринял провал Германии на ЧМ-2022

12 Января 2023 • 08:33 Комментировать

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих высказался о провальном выступлении сборной Германии на недавнем чемпионате мира – 2022, прошедшем в Катаре. «Бундестим» сенсационно не вышла в плей-офф, заняв третье место в группе с Испанией, Японией и Коста-Рикой.

«Я не оказался в психологической яме благодаря своим детям. Тяжело оказаться на дне, когда у тебя есть много других забот. У нас были большие цели на этом турнире, и неудача серьезно задела меня. В сборной меньше шансов чего-то добиться, чем на клубном уровне. Но у меня по-прежнему большая мотивация вернуться. Мы ставим перед собой новые цели», - цитирует игрока Radio Hochstift.

Чемпионом мира стала Аргентина, победившая в финале Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Йозуа Киммих
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