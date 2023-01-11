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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Кафанов: «Если бы мы готовились к ЧМ-2022, в списке кандидатов был бы кто-то из вратарей из-за границы»

11 Января 2023 • 19:20 Комментировать

Тренер вратарей российской национальной команды Виталий Кафанов рассказал, какие голкиперы могли бы попасть в состав сборной при попадании на чемпионат мира - 2022.

«Если бы мы готовились к чемпионату мира, в списке кандидатов точно был бы кто-то из наших вратарей, которые играют за границей», - заявил специалист в интервью изданию «РБ Спорт». Однако, по его словам, из-за сложившейся ситуации в национальную команду на осенние сборы попали лучшие вратари из России.

Напомним, что сборная России пропустила катарский мундиаль из-за дисквалификации от ФИФА, проведя три товарищеские встречи осенью 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Виталий Кафанов
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