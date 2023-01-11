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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Брандт: «Политика сыграла свою роль в провале на ЧМ-2022»

11 Января 2023 • 17:10 Комментировать

Полузащитник немецкой национальной команды Юлиан Брандт рассказал о настроении внутри коллектива во время катарского чемпионата мира.

«Политика была большой темой, сопровождавшей нашу команду. Конечно, это не было основной причиной слабого выступления на чемпионате мира, но эта тема, безусловно, сыграла свою роль. Часто возникало ощущение, что речь идёт не о спорте, а о политике и другом», — цитирует футболиста дортмундской «Боруссии» Sport1.de.

По его словам, немцы приезжали на мундиаль для хорошего выступления, а не для изменения чужой страны под европейский лад. По мнению Брандта, нужно было всего лишь ждать турнир и принять страну-хозяйку такой, какая она есть.

Напомним, что сборная Германии второй раз подряд не смогла преодолеть групповой этап, вылетев из квартета с Испанией, Японией и Коста-Рикой.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Чм-2022 Юлиан Брандт
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