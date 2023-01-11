Карасёв рассказал, за кого болел на чемпионате мира - 2022

Российский футбольный рефери Сергей Карасёв рассказал, что болел за лидера сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира – 2022. Турнир прошел в Катаре с 20 ноября по 18 ноября минувшего года.

«Я болел не за Аргентину, а именно за Месси. Мне было спокойно по поводу любой команды. Но именно из‑за этого человека я хотел победы аргентинцев, чтобы Месси стал чемпионом мира», - приводит слова арбитра «Матч ТВ».

Аргентина впервые с 1986 года стала чемпионом мира. В финальном поединке «альбиселесте» отпраздновали победу над Францией (3:3, 4:2 по пенальти). Месси стал лучшим футболистом мундиаля, на его счету семь забитых мячей и три результативные передачи.