Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Волейболист Михайлов раскрыл секрет успеха Аргентины на ЧМ-2022

11 Января 2023 • 08:11 Комментировать

Волейболист «Зенита» и сборной России Максим Михайлов высказался насчет триумфа Аргентины на чемпионате мира – 2022, состоявшемся в Катаре.

«Месси величайший благодаря победе на ЧМ? Я так не считаю. У Аргентины была сильнее команда, а Месси отлично дополнял ее и дирижировал - вот вся причина успеха. Один Месси никогда бы не победил», - приводит слова спортсмена издание «Чемпионат».

Сборная Аргентины победила в финале мундиаля Францию (3:3, 4:2 по пенальти). Месси стал лучшим игроком турнира, отметившись семью забитыми мячами и тремя результативными передачами в семи встречах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Максим Михайлов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Января
08:18 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Карасёв рассказал, за кого болел на чемпионате мира - 2022
08:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Волейболист Михайлов раскрыл секрет успеха Аргентины на ЧМ-2022
10 Января
18:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Капитан «Ахмата» рассказал, кого поддерживал на ЧМ в Катаре
15:23 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Батистута ответил на вопрос о сравнениях Месси с Марадоной
14:05 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Захарян — о переходе Роналду в «Аль-Наср»: «Футбол для меня закончился» 2
10:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Льорис рассказал, как относится к поведению Эмилиано Мартинеса 1
00:58 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Орлов: «Роналду выглядел в роли инородного тела в последних матчах» 1
09 Января
16:20 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Глава португальской федерации прокомментировал слухи о Моуринью
14:32 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Милутинович высказался о провале сборной Катара на ЧМ-2022
13:57 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Байрамян назвал главное впечатление от ЧМ-2022
08:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Назван лучший тренер 2022 года на уровне сборных
08 Января
22:41 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Президент Федерации футбола Франции: «Возможно, с Бензема команда забила бы меньше голов на ЧМ-2022» 1
15:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Нагельсманн: «Не заметил ни одной тенденции на ЧМ-2022, которую можно перенести в клубный футбол»
13:50 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Тевес: «Я не писал Месси» 1
12:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Алаба рассказал, как отреагировал на провал сборной Германии на ЧМ-2022
Все новости
Рекомендуем