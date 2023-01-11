Волейболист Михайлов раскрыл секрет успеха Аргентины на ЧМ-2022

Волейболист «Зенита» и сборной России Максим Михайлов высказался насчет триумфа Аргентины на чемпионате мира – 2022, состоявшемся в Катаре.

«Месси величайший благодаря победе на ЧМ? Я так не считаю. У Аргентины была сильнее команда, а Месси отлично дополнял ее и дирижировал - вот вся причина успеха. Один Месси никогда бы не победил», - приводит слова спортсмена издание «Чемпионат».

Сборная Аргентины победила в финале мундиаля Францию (3:3, 4:2 по пенальти). Месси стал лучшим игроком турнира, отметившись семью забитыми мячами и тремя результативными передачами в семи встречах.