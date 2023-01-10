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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Батистута ответил на вопрос о сравнениях Месси с Марадоной

10 Января 2023 • 15:23 Комментировать

Известный в прошлом аргентинский футболист Габриэль Батистута высказался о сравнениях Лионеля Месси с Диего Марадоной.

«Это хороший вопрос. Люди моего поколения думают, что у Марадоны было нечто большее. Он сражался за Фолклендскую войну, за свою харизму…

Сегодня для молодёжи нормально сходить с ума по Месси. Он играет на этом уровне уже 20 лет. С первого дня на чемпионате мира было понятно, что победит Аргентина. Из-за атмосферы вокруг Месси», - сказал Батистута в ходе интервью для DAZN.

Напомним, что в финале чемпионата мира – 2022 сборная Аргентины обыграла Францию по пенальти после ничьей 3:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Лионель Месси Сборная Аргентины Габриэль Батистута
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