Льорис рассказал, как относится к поведению Эмилиано Мартинеса

Страж ворот сборной Франции и лондонского «Тоттенхэма» Уго Льорис поделился мнением о поведении своего коллеги Эмилиано Мартинеса во время серии послематчевых пенальти на чемпионате мира – 2022.

«Есть вещи, которые я не стану делать. Дурачиться в воротах и выводить из себя соперника – это не для меня. Не умею этого. Я слишком рационален, чтобы практиковать такое», - передает слова Льориса Lequipe.

В финальном поединке чемпионата мира – 2022 сборная Франции уступила Аргентине в серии пенальти со счетом 2:4. Игровое время противостояния завершилось вничью со счетом 3:3.

Добавим, что в понедельник, 9 января, Льорис объявил о завершении карьеры на международном уровне.