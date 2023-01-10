Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Льорис рассказал, как относится к поведению Эмилиано Мартинеса

10 Января 2023 • 10:11 Комментировать (1)

Страж ворот сборной Франции и лондонского «Тоттенхэма» Уго Льорис поделился мнением о поведении своего коллеги Эмилиано Мартинеса во время серии послематчевых пенальти на чемпионате мира – 2022.

«Есть вещи, которые я не стану делать. Дурачиться в воротах и выводить из себя соперника – это не для меня. Не умею этого. Я слишком рационален, чтобы практиковать такое», - передает слова Льориса Lequipe.

В финальном поединке чемпионата мира – 2022 сборная Франции уступила Аргентине в серии пенальти со счетом 2:4. Игровое время противостояния завершилось вничью со счетом 3:3.

Добавим, что в понедельник, 9 января, Льорис объявил о завершении карьеры на международном уровне.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Уго Льорис Эмилиано Мартинес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
CHegevarra007
10 Января 2023 в 10:17
Мог бы сказать честно : "В этого орангутана хотелось стрельнуть из двухстволки".
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Января
10:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Льорис рассказал, как относится к поведению Эмилиано Мартинеса 1
00:58 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Орлов: «Роналду выглядел в роли инородного тела в последних матчах» 1
09 Января
16:20 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Глава португальской федерации прокомментировал слухи о Моуринью
14:32 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Милутинович высказался о провале сборной Катара на ЧМ-2022
13:57 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Байрамян назвал главное впечатление от ЧМ-2022
08:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Назван лучший тренер 2022 года на уровне сборных
08 Января
22:41 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Президент Федерации футбола Франции: «Возможно, с Бензема команда забила бы меньше голов на ЧМ-2022»
15:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Нагельсманн: «Не заметил ни одной тенденции на ЧМ-2022, которую можно перенести в клубный футбол»
13:50 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Тевес: «Я не писал Месси» 1
12:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Алаба рассказал, как отреагировал на провал сборной Германии на ЧМ-2022
05:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ван Бастен - Месси: Извини, но в тройке лучших за всю историю тебе места нет 14
07 Января
21:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дешам: «Некоторые игроки сборной Франции были не готовы к финалу ЧМ-2022»
15:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Друг Бензема негативно отреагировал на новость о контракте Дешама и сборной Франции
09:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сетьен: «Энрике проделал отличную работу»
08:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сетьен – о ЧМ-2022: «Был рад за Месси»
Все новости
Рекомендуем