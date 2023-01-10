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Орлов: «Роналду выглядел в роли инородного тела в последних матчах»

10 Января 2023 • 00:58 Комментировать (1)

Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался касательно звёздного португальского футболиста Криштиану Роналду.

«Роналду выглядел в роли инородного тела в последних матчах на чемпионате мира, и за «Манчестер Юнайтед», и даже за «Ювентус», - сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Специалист вспомнил собственные слова о том, что главный тренер того или иного клуба должен иметь в виду масштаб футболистов своей команды и строить игру вокруг такого выделяющегося нападающего, как Роналду.

Орлов считает, что Роналду ставили в один ряд с другими футболистами, а на Месси, наоборот, работала вся сборная Аргентины, что, по его мнению, и принесло свой результат.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Геннадий Орлов
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Комментарии (1)
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Alex1972
10 Января 2023 в 01:23
Инородное тело самоудалилось в Аль-Наср... На радость европейскому и мировому футболу... Хе-хе..
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