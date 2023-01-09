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Глава португальской федерации прокомментировал слухи о Моуринью

09 Января 2023 • 16:20 Комментировать

Фернанду Гомеш, который занимает должность президента Федерации футбола Португалии, прокомментировал слухи о том, что национальную команду страны мог возглавить Жозе Моуринью.

Напомним, что новым рулевым сборной Португалии стал Роберто Мартинес, который ранее тренировал сборную Бельгии.

«Моуринью? Мы общались со многими тренерами, которые соответствовали определённым параметрам. Но мы сделали только одно официальное предложение – Роберто Мартинесу», - сказал Гомеш на пресс-конференции.

Отметим, что после неудачного выступления на чемпионате мира – 2022 сборную Португалии оставил Фернанду Сантуш.

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Сборная Португалии
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