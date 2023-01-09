Байрамян назвал главное впечатление от ЧМ-2022

Игрок «Ростова» Хорен Байрамян поделился своими эмоциями от просмотра катарского чемпионата мира - 2022.

«Какое главное впечатление от чемпионата мира? Я поймал себя на мысли, что давно так не болел, не переживал за кого-то, как за Аргентину. Хотя не скажу, что я фанатею от этой сборной, нет. Но, как и многие, болел именно из-за Месси. Очень хотел, чтобы он выиграл — потому что заслужил», — цитирует футболиста команды РПЛ «Матч ТВ».

Байрамян отметил, что впервые со времён ЧМ-2002 сильно переживал за определённую команду и игрока, что происходило ранее лишь со сборной Бразилии и Роналдо соответственно. По его словам, особое волнение было в серии пенальти против Нидерландов и во время финала.

Напомним, что сборная Аргентины стала трёхкратным чемпионом мира, обыграв в решающей встрече Францию. Лионель Месси был признан лучшим игроком мундиаля.