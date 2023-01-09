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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Назван лучший тренер 2022 года на уровне сборных

09 Января 2023 • 08:35 Комментировать

IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики) назвала лучших тренеров сборных прошедшего года.

Первое место в рейтинге занял наставник сборной Аргентины Лионель Скалони. Под руководством этого специалиста «альбиселесте» завоевали чемпионский титул на мундиале в Катаре, одолев в финальном матче французов.

Вторым стал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, а топ-3 замкнул рулевой национальной команды Марокко Валид Реграги.

В десятку лучших также попали: Златко Далич, Хадзимэ Мориясу, Луи ван Галь, Грегг Берхалтер, Эрве Ренар, Тите и Паулу Бенту.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Сборная Франции Дидье Дешам Лионель Скалони
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