Назван лучший тренер 2022 года на уровне сборных

IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики) назвала лучших тренеров сборных прошедшего года.

Первое место в рейтинге занял наставник сборной Аргентины Лионель Скалони. Под руководством этого специалиста «альбиселесте» завоевали чемпионский титул на мундиале в Катаре, одолев в финальном матче французов.

Вторым стал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, а топ-3 замкнул рулевой национальной команды Марокко Валид Реграги.

В десятку лучших также попали: Златко Далич, Хадзимэ Мориясу, Луи ван Галь, Грегг Берхалтер, Эрве Ренар, Тите и Паулу Бенту.