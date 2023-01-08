Президент Федерации футбола Франции: «Возможно, с Бензема команда забила бы меньше голов на ЧМ-2022»

Президент Федерации футбола Франции Ноэль ле Грэ снова ответил на вопрос о неучастии Карима Бензема на чемпионате мира в Катаре.

Из-за полученной перед началом турнира травмы форвард был отправлен домой, хотя, как позже выяснилось, рассчитывал остаться в расположении команды и вернуться в строй по ходу мундиаля.

«Что касается отсутствия Бензема на чемпионате мира, возможно, если бы Карим был в составе, Оливье Жиру гораздо реже появлялся бы на поле, и сборная Франции не забила бы так много голов», – цитирует Madrid Zone ле Грэ.

Оливье Жиру отметился четырьмя голами в рамках ЧМ-2022, поделив третью строчку в списке бомбардиров с Хулианом Альваресом.