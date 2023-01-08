Нагельсманн: «Не заметил ни одной тенденции на ЧМ-2022, которую можно перенести в клубный футбол»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн признался, что следил за играми чемпионата мира в Катаре, но не придавал им большого значения.

«Я лишь немного смотрел турнир в Катаре, но у меня на уме был не только футбол. Я не сижу перед телевизором с ноутбуком. Как клубный тренер у меня другие задачи. Если честно, я не заметил тенденции, которую можно было бы перенести в клубный футбол», — приводит слова Нагельсманна аккаунт «Bayern & Germany» в социальных сетях.

В финальном матче мундиаля в Катаре сборная Аргентины обыграла команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти). Третье место заняла команда Хорватии, обыграв Марокко в поединке за бронзовые медали (2:1).